Шоссе между Ашкелоном и Кирьят-Малахи перекрыто из-за пожара

Возгорание сухой травы и кустарника произошло возле 3-й трассы между Ашкелоном и Кирьят-Малахи.

Национальная дорожная компания сообщила, что из-за пожара 3-е шоссе перекрыто в районе поселка Мерказ Шапира.

Пожарные со станций в Ашдоде и Кирьят-Малахи пытаются остановить распространение огня.

В это же время в Цфате пожарные расчеты борются с огнем рядом с жилым домом. Жителям соседних домов рекомендовано закрыть окна.