x
01 июля 2026
|
последняя новость: 19:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 июля 2026
|
01 июля 2026
|
последняя новость: 19:26
01 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Шоссе между Ашкелоном и Кирьят-Малахи перекрыто из-за пожара

Пожары
время публикации: 01 июля 2026 г., 18:44 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 18:44
Шоссе между Ашкелоном и Кирьят-Малахи перекрыто из-за пожара
Пожарно-спасательная служба Израиля

Возгорание сухой травы и кустарника произошло возле 3-й трассы между Ашкелоном и Кирьят-Малахи.

Национальная дорожная компания сообщила, что из-за пожара 3-е шоссе перекрыто в районе поселка Мерказ Шапира.

Пожарные со станций в Ашдоде и Кирьят-Малахи пытаются остановить распространение огня.

В это же время в Цфате пожарные расчеты борются с огнем рядом с жилым домом. Жителям соседних домов рекомендовано закрыть окна.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июня 2026

В Эйлате сгорел итальянский ресторан "Мелоди"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июня 2026

Неподалеку от базы "Саярим" сгорел грузовик с литиевыми батареями и электросамокатами
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 июня 2026

Трое пожарных погибли при тушении лесного пожара в Колорадо