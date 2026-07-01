Шоссе между Ашкелоном и Кирьят-Малахи перекрыто из-за пожара
время публикации: 01 июля 2026 г., 18:44 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 18:44
Возгорание сухой травы и кустарника произошло возле 3-й трассы между Ашкелоном и Кирьят-Малахи.
Национальная дорожная компания сообщила, что из-за пожара 3-е шоссе перекрыто в районе поселка Мерказ Шапира.
Пожарные со станций в Ашдоде и Кирьят-Малахи пытаются остановить распространение огня.
В это же время в Цфате пожарные расчеты борются с огнем рядом с жилым домом. Жителям соседних домов рекомендовано закрыть окна.
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