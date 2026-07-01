В больнице скончался подросток, которого искали на диком пляже возле Ришон ле-Циона

Врачи больницы "Вольфсон" сообщили, что их усилия по спасению жизни подростка, захлебнувшегося в море, не увенчались успехом, пациент скончался.

Во второй половине дня в полицию и службу скорой помощи поступили сообщения о трех подростках, которые были унесены течением на диком пляже возле Ришон ле-Циона. Двум подросткам удалось самостоятельно выбраться на берег, они не нуждались в медицинской помощи. Поиски третьего подростка продолжались несколько часов. Онбыл найден среди прибрежных скал, в больницу подросток был доставлен в критическом состоянии.