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Израиль

В больнице скончался подросток, которого искали на диком пляже возле Ришон ле-Циона

Полиция
Мада
Больницы
время публикации: 01 июля 2026 г., 20:59 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 20:59
В больнице скончался подросток, которого искали на диком пляже возле Ришон ле-Циона
Пресс-служба МАДА

Врачи больницы "Вольфсон" сообщили, что их усилия по спасению жизни подростка, захлебнувшегося в море, не увенчались успехом, пациент скончался.

Во второй половине дня в полицию и службу скорой помощи поступили сообщения о трех подростках, которые были унесены течением на диком пляже возле Ришон ле-Циона. Двум подросткам удалось самостоятельно выбраться на берег, они не нуждались в медицинской помощи. Поиски третьего подростка продолжались несколько часов. Онбыл найден среди прибрежных скал, в больницу подросток был доставлен в критическом состоянии.

Израиль
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