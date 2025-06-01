ЦАХАЛ отверг обвинения в стрельбе в Газе, которая привела к гибели людей на пунктах выдачи помощи

Командование ЦАХАЛа опубликовало первоначальные результаты расследования по поводу инцидента с гибелью людей около пунктов распределения гуманитарной помощи.

ЦАХАЛ категорически заявляет: израильские военные не стреляли в мирных жителей вблизи пунктов выдачи или в районе распределения гуманитарной помощи.

"Циркулируют ложные сообщения, включающие серьезные обвинения в адрес Армии обороны Израиля относительно стрельбы по жителям Газы в районе распределения гуманитарной помощи в секторе. Первоначальные результаты расследования указывают на то, что Армия обороны Израиля не стреляла в мирных жителей, когда они находились вблизи или в районе распределения гуманитарной помощи. Это ложные сообщения", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.

Далее отмечается, что ЦАХАЛ предоставляет возможность американской группе Gaza Humanitarian Foundation (GHF) распределять помощь жителям Газы так, чтобы ее не мог забрать ХАМАС. "ХАМАС делает все возможное, чтобы помешать успешному распределению продовольствия в секторе Газы. ХАМАС – жестокая террористическая организация, которая морит население голодом и подвергает его опасности, чтобы сохранить свою власть в секторе Газы... ХАМАС пытается сорвать передачу помощь, чем напрямую вредит жителям сектора Газы", – заявляет ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля призывает СМИ быть осторожными с ложной информацией, публикуемой террористической организацией ХАМАС.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщает следующее: "Ночью, примерно в одном километре от зоны распределения помощи, и не в часы работы пунктов распределения помощи, силы Армии обороны Израиля действовали, чтобы не допустить приближения к военным подозреваемых. В это время был открыт огонь по нескольким подозреваемым, которые приближались к военным. Нет никакой связи между рассматриваемым инцидентом и ложными обвинениями в адрес Армии обороны Израиля".

Ранее министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) заявило о множестве убитых и раненых в результате ударов ЦАХАЛа по целям около пунктов раздачи помощи американо-израильской группой Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Минздрав ХАМАСа сообщал об одном убитом и 26 раненых, среди которых трое несовершеннолетних и три женщины, в результате удара ЦАХАЛа по цели в районе Нецарим, в центре сектора, где была организована раздача помощи GHF. Утверждалось, что атаковали дроны ЦАХАЛа. Также минздрав ХАМАСа заявлял о 24 убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в районе Рафаха, на юге сектора, где была организована раздача помощи GHF.

Сведения о множестве убитых и пострадавших на пунктах раздачи помощи GHF подтверждались "Красным Крестом и Полумесяцем". При этом не уточнялось, при каких обстоятельствах были получены ранения и травмы.

Телеканалы "Аль-Джазира", "Аль-Маядин" и другие арабские и некоторые западные СМИ со ссылкой на ХАМАС также сообщали о десятках убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям около пунктов выдачи помощи GHF.

ХАМАС и "Исламский джихад" объявили "предателями" тех, кто попытается сотрудничать с Израилем и США в рамках этой системы распределения гуманитарной помощи в Газе. Судя по имеющимся данным, ХАМАС провоцирует беспорядки на пунктах выдачи помощи.