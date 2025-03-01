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Израиль

В деревне Арара ребенок получил тяжелое огнестрельное ранение

Мада
Полиция
время публикации: 01 марта 2025 г., 16:44 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 17:07
В деревне Арара ребенок получил тяжелое огнестрельное ранение
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция начала расследование после сообщения о том, что в деревне Арара (Негев) ребенок получил огнестрельное ранение.

По данным парамедиков МАДА, ребенок был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в тяжелом, но стабильном состоянии.

На месте работают сотрудники полиции и криминалисты, которые собирают улики и ведут поиск подозреваемых в рамках начатого расследования.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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