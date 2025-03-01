В деревне Арара ребенок получил тяжелое огнестрельное ранение
время публикации: 01 марта 2025 г., 16:44 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 17:07
Полиция начала расследование после сообщения о том, что в деревне Арара (Негев) ребенок получил огнестрельное ранение.
По данным парамедиков МАДА, ребенок был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в тяжелом, но стабильном состоянии.
На месте работают сотрудники полиции и криминалисты, которые собирают улики и ведут поиск подозреваемых в рамках начатого расследования.
Обстоятельства инцидента выясняются.