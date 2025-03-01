x
01 марта 2025
|
последняя новость: 22:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 марта 2025
|
01 марта 2025
|
последняя новость: 22:12
01 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ: Нетаниягу отправил в Москву своего военного советника Романа Гофмана

Биньямин Нетаниягу
Россия
ХАМАС
Владимир Путин
время публикации: 01 марта 2025 г., 21:04 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 21:24
СМИ: Нетаниягу отправил в Москву своего военного советника Романа Гофмана
Chaim Goldberg/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправил своего военного секретаря генерал-майора Романа Гофмана в Москву для проведения переговоров, посвященных укреплению сотрудничества между Израилем и Россией в интересах безопасности Израиля.

Об этом написал сайт Ynet , добавив, что кроме того, Роман Гофман должен передать просьбу правительства Израиля оказать давление на ХАМАС для продвижения сделки по освобождению заложников, среди которых находится уроженец Донбасса Максим Харкин.

По информации издания, Роман Гофман был отправлен в Россию "в последние дни".

Представитель главы правительства Израиля командирован в Москву на фоне сообщений о том, что Израиль стремится повлиять на Соединенные Штаты с тем, чтобы оставить Сирию слабой и децентрализованной, позволив России сохранить там свои военные базы для противодействия растущему влиянию Турции. Об этом 28 февраля сообщило агентство Reuters. Отношения Турции с Израилем подверглись серьезному испытанию во время войны в Газе, и израильские официальные лица сообщили Вашингтону, что новые исламистские правители Сирии, поддерживаемые Анкарой, представляют угрозу для израильских границ.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 февраля 2025

Reuters: Израиль стремится повлиять на США с тем, чтобы оставить Сирию слабой и децентрализованной
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 февраля 2025

Сергей Лавров прибыл в Катар
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 25 февраля 2025

Бюджет министерства алии и интеграции сокращается на 160 миллионов шекелей