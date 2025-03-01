СМИ: Нетаниягу отправил в Москву своего военного советника Романа Гофмана

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправил своего военного секретаря генерал-майора Романа Гофмана в Москву для проведения переговоров, посвященных укреплению сотрудничества между Израилем и Россией в интересах безопасности Израиля.

Об этом написал сайт Ynet , добавив, что кроме того, Роман Гофман должен передать просьбу правительства Израиля оказать давление на ХАМАС для продвижения сделки по освобождению заложников, среди которых находится уроженец Донбасса Максим Харкин.

По информации издания, Роман Гофман был отправлен в Россию "в последние дни".

Представитель главы правительства Израиля командирован в Москву на фоне сообщений о том, что Израиль стремится повлиять на Соединенные Штаты с тем, чтобы оставить Сирию слабой и децентрализованной, позволив России сохранить там свои военные базы для противодействия растущему влиянию Турции. Об этом 28 февраля сообщило агентство Reuters. Отношения Турции с Израилем подверглись серьезному испытанию во время войны в Газе, и израильские официальные лица сообщили Вашингтону, что новые исламистские правители Сирии, поддерживаемые Анкарой, представляют угрозу для израильских границ.