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Ближний Восток

Саудовская Аравия осудила израильские удары по Сирии

Сирия
ЦАХАЛ
Саудовская Аравия
время публикации: 27 февраля 2025 г., 12:13 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 12:23

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с осуждением израильских ударов по сирийской территории. "Израиль пытается подорвать стабильность Сирии при помощи постоянных нарушений норм международного права", – заявила пресс-служба ведомства.

"Королевство выражает солидарность с правительством и народом Сирии и призывает международное сообщество проявить ответственность и положит конец действиям Израиля, угрожающим стабильности всего региона. Это позволит предотвратить разрастание конфликта и превращения его в региональный", – отмечается в комментарии.

Напомним: израильские удары по Сирии резко осудил и король Иордании Абдалла Второй. Это было сделано в ходе встречи с прибывшим с визитом в Амман сирийским президентом Ахмадом аш-Шараа.

Ближний Восток
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