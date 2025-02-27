Саудовская Аравия осудила израильские удары по Сирии

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с осуждением израильских ударов по сирийской территории. "Израиль пытается подорвать стабильность Сирии при помощи постоянных нарушений норм международного права", – заявила пресс-служба ведомства.

"Королевство выражает солидарность с правительством и народом Сирии и призывает международное сообщество проявить ответственность и положит конец действиям Израиля, угрожающим стабильности всего региона. Это позволит предотвратить разрастание конфликта и превращения его в региональный", – отмечается в комментарии.

Напомним: израильские удары по Сирии резко осудил и король Иордании Абдалла Второй. Это было сделано в ходе встречи с прибывшим с визитом в Амман сирийским президентом Ахмадом аш-Шараа.