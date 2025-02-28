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Ближний Восток

Reuters: Израиль стремится повлиять на США с тем, чтобы оставить Сирию слабой и децентрализованной

Турция
США
Сирия
время публикации: 28 февраля 2025 г., 19:22 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 19:33
Израиль стремится повлиять на США с тем, чтобы оставить Сирию слабой и децентрализованной
AP Photo/Omar Sanadiki

Израиль стремится повлиять на Соединенные Штаты с тем, чтобы оставить Сирию слабой и децентрализованной, позволив России сохранить там свои военные базы для противодействия растущему влиянию Турции, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, якобы знакомые с этой темой.

Отношения Турции с Израилем подверглись серьезному испытанию во время войны в Газе, и израильские официальные лица сообщили Вашингтону, что новые исламистские правители Сирии, поддерживаемые Анкарой, представляют угрозу для израильских границ.

Лоббирование такой точки зрения Израилем происходит в критический для Сирии момент, когда исламисты, свергнувшие Башара аль-Асада, пытаются стабилизировать раздробленное государство и добиться от Вашингтона отмены жестких санкций.

Ближний Восток
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