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Израиль

Отец заложника Нимрода Коэна узнал сына на видеозаписи ХАМАСа

Заложники
время публикации: 01 марта 2025 г., 20:19 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 20:44
Отец заложника Нимрода Коэна узнал сына на видеозаписи ХАМАСа
Chaim Goldberg/Flash90

20-летний Нимрод Коэн, похищенный террористами и находящийся в секторе Газы, был замечен на видео, опубликованном ХАМАСом. Речь идет о видеозаписи похищения Эйтана Горна и его брата Яира.

Иегуда Коэн, отец Нимрода, рассказал Ynet: "Нимрода легко узнать по руке. Он сделал татуировку за несколько дней до того, как был похищен".

В рамках психологического террора ХАМАС опубликовал эту видеозапись 1 марта.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 марта 2025

Психологический террор: ХАМАС опубликовал видеозапись похищения Эйтана Горна