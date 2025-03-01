Отец заложника Нимрода Коэна узнал сына на видеозаписи ХАМАСа

20-летний Нимрод Коэн, похищенный террористами и находящийся в секторе Газы, был замечен на видео, опубликованном ХАМАСом. Речь идет о видеозаписи похищения Эйтана Горна и его брата Яира.

Иегуда Коэн, отец Нимрода, рассказал Ynet: "Нимрода легко узнать по руке. Он сделал татуировку за несколько дней до того, как был похищен".

В рамках психологического террора ХАМАС опубликовал эту видеозапись 1 марта.