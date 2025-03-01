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Израиль

Психологический террор: ХАМАС опубликовал видеозапись похищения Эйтана Горна

Заложники
ХАМАС
время публикации: 01 марта 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 17:26
Психологический террор: ХАМАС опубликовал видеозапись похищения Эйтана Горна
Avshalom Sassoni/Flash90

В рамках психологического террора ХАМАС опубликовал видеозапись похищения Эйтана Горна и его брата Яира.

Напомним, неделю назад семья Горн получила уведомление о том, что 38-летний Эйтан Горн, похищенный 7 октября 2023 года террористами из Нир-Оза, жив, передает "Кан". Однако ХАМАС готов освободить его только на втором этапе сделки.

15 февраля террористы отпустили Яира Горна – старшего брата Эйтана. Дома он рассказал матери, что они вдвоем с братом находились в туннелях. Известно, что Эйтан был ранен в ногу. Братьев разлучили за несколько дней до освобождения Яира.

Семья Горн много лет назад репатриировалась из Аргентины.

Израиль
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