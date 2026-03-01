Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 1 марта, температура повысится, но будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможны слабые дожди, преимущественно вдоль побережья Средиземного моря.

В Иерусалиме – 3-13 градусов, в Тель-Авиве – 7-17, в Хайфе – 8-17, в Эйлате – 9-20, в Беэр-Шеве – 4-16, на побережье Мертвого моря – 11-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 6-16, в Ариэле – 5-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 6-17, на Голанских высотах – 3-15.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В понедельник-среду – малооблачно. В четверг – местами дожди. В пятницу-субботу солнечно.