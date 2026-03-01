2-й день войны "Рычание льва": ЦАХАЛ атакует ракетные объекты Ирана

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В первый день войны были атакованы сотни целей, уничтожены многие военные лидеры. Иран в ответ атаковал американские базы на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль.

В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость".

2-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 01.03.2026

01:00

Тревога на севере Израиля – в Западной Галилее, Верхней Галилее, на Голанских высотах.

Тревога "Цева адом" прозвучала во многих населенных пунктах в центре Израиля, включая Иерусалим, Бейт-Шемеш, Кирьят-Гат и др. Зафиксирован ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО. Тревога в Тель-Авиве и окрестностях. Сирены в Гуш-Дане, округах а-Шарон, Шфела, Яркон, Менаше, в Самарии и в Иорданской долине.

Тревога "Цева адом" прозвучала во многих населенных пунктах на севере Израиля, включая Хайфу, Нацерет, Тверию и др. Зафиксирован ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО.

Иранское агентство FARS заявляет о 118 погибших в результате удара по школе в Минабе в провинции Хормозган, на юге Ирана. Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в результате удара по школе на юге Ирана могли погибнуть до 160 человек. Власти Ирана обвиняют в гибели школьников Израиль и США. Представитель Ирана в ООН выступил с соответствующим заявлением. Независимых подтверждений гибели такого количества людей в школе в Минабе нет. Обстоятельства этого происшествия уточняются.

Один человек погиб, семеро пострадали при атаке на аэропорт Абу-Даби, сообщило управление аэропортов эмирата. "Управление аэропортов Абу-Даби подтвердило инцидент в международном аэропорту Зейд, который привел к гибели одного гражданина страны Азии и ранению семерых человек", – говорится в заявлении.

Сигналы тревоги "Цева адом" прозвучали во многих населенных пунктах на севере Израиля: зафиксировано нарушение воздушного пространства – проникновение БПЛА.

00:00

Скончалась женщина примерно 40 лет, получившая крайне тяжелые ранения в результате падения иранской ракеты в районе Гуш-Дана. В целом по Израилю за первый день войны, по данным МАДА: одна погибшая, один раненый в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести, около 120 получили легкие ранения и травмы.

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что в первый день войны Иран запустил в сторону этой страны 137 ракет и 209 беспилотников. Ранее сообщалось об ущербе, в том числе в Дубае.

ВВС Израиля завершили очередную волну ударов по инфраструктуре баллистических ракет и системам противовоздушной обороны Ирана на западе и в центральной части страны. Операция проводилась по точным разведданным военной разведки, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. По заявлению израильской армии, в ходе атак ВВС "углубили поражение" и нанесли удары по ряду пусковых площадок, которые ранее не атаковывались в центральном Иране. Среди целей, по данным ЦАХАЛа, был ракетный объект в районе Кум (центральный Иран). На этом объекте хранились баллистические ракеты "Кадр-H-1". В армии заявляют, что нанесенный ущерб ракетной инфраструктуре и пусковым мощностям сорвал десятки запусков по территории Израиля и "существенно подорвал" ключевую наступательную способность иранского режима. Также подчеркивается, что удары по ПВО расширяют свободу действий израильской авиации и позволяют предотвращать новые пуски и угрозы в регионе.

Тревога "Цева адом" прозвучала в Эйлате. Судя по всему, было зафиксировано приближение БПЛА. Вскоре был дан отбой тревоги.

Президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля. В своей соцсети Truth Social он написал: "Хаменеи – один из самых злых людей в истории – мертв". По словам Трампа, Хаменеи "не смог укрыться от нашей разведки и систем отслеживания" и от "совместной работы с Израилем... ни он, ни другие лидеры, которые погибли вместе с ним, ничего не могли сделать, чтобы спастись". Официального подтверждения гибели Хаменеи со стороны Тегерана нет.

Продолжаются разборы завалов в Гуш-Дане, где упала иранская ракета. МАДА ранее сообщала: более 20 пострадавших, из них женщина около 40 в критическом состоянии, мужчина около 40 лет в тяжелом состоянии и мужчина около 30 лет в состоянии средней тяжести, женщину около 90 лет в состоянии средней тяжести, а также мальчик около 8 лет в состоянии средней тяжести. 17 пострадавших в легком состоянии.