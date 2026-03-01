x
01 марта 2026
Ближний Восток

Иран: обязанности верховного лидера временно перейдут к "совету трех"

Иран
Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 05:18 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 05:31
Масуд Пезешкиан
Kristina Kormilitsyna/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф заявил, что после гибели верховного лидера его полномочия временно возьмет на себя предусмотренный конституцией "совет трех": президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эджеи и один из членов Совета стражей конституции (юрист Совета стражей, которого выбирает Совет по целесообразности).

AP уточняет, что Пезешкиан и Мохсени-Эджеи входят в этот совет автоматически как действующие должностные лица, тогда как третья фигура – член Совета стражей – определяется отдельной процедурой, и его имя в публичных разъяснениях может не называться сразу.

Издание Clash Report утверждает, что новым командующим "Корпуса стражей исламской революции" назначен Ахмад Вахиди. Независимого подтверждения этой информации нет. Вахиди в конце 2025 года официально назначался заместителем главнокомандующего КСИР.

При этом в Иране подтвердили гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР Мохаммада Пакпура.

Ближний Восток
