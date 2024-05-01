Правки ХАМАСа к тексту соглашения: полный вывод войск, возвращение всех террористов

Египетские источники, близкие к посредникам в переговорах о сделке, сообщили, что израильская делегация получила переданное ХАМАСом "исправленное и дополненное соглашение", в которое внесены комментарии и поправки. В частности, ХАМАС требует полного прекращения огня, возвращения населения в северную часть сектора Газы и освобождения большого количества заключенных террористов.

По сообщению катарского издания "Аль-Араби аль-Джадид", ХАМАС требует полного выхода израильских войск из сектора Газы. Источник опроверг ранее публиковавшуюся информацию о согласии ХАМАСа на то, что полного вывода войск не будет.

ХАМАС также исправил пункт о том, что Израиль позволит возвращение гражданских лиц на север сектора: террористы требуют позволить возвращение всех палестинцев в северную часть сектора, включая боевиков, и требуют, чтобы Израиль не налагал условий или ограничений на возвращение перемещенных лиц.

При этом египетский источник заявил, что ХАМАС "проявил гибкость в других пунктах соглашения", в то время как "израильское правительство думает, что оно сможет вернуть всех похищенных, а затем вернуться и продолжить войну".