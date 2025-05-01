Мужчина погиб в результате ДТП на Трансизраильском шоссе номер 6

На Трансизраильском шоссе номер 6 возле выезда на шоссе 5815 перевернулся автомобиль. В результате ДТП погиб его водитель, мужчина в возрасте около 45 лет.

По словам представителей службы скорой помощи "Маген Давид Адом", к их прибытию мужчина не подавал признаков жизни: он получил критические травмы, и после проверки медики были вынуждены констатировать его смерть.