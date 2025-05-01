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Израиль

Мужчина погиб в результате ДТП на Трансизраильском шоссе номер 6

ДТП
время публикации: 01 мая 2025 г., 23:26 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 23:36
Мужчина погиб в результате ДТП на Трансизраильском шоссе номер 6
Пресс-служба МАДА

На Трансизраильском шоссе номер 6 возле выезда на шоссе 5815 перевернулся автомобиль. В результате ДТП погиб его водитель, мужчина в возрасте около 45 лет.

По словам представителей службы скорой помощи "Маген Давид Адом", к их прибытию мужчина не подавал признаков жизни: он получил критические травмы, и после проверки медики были вынуждены констатировать его смерть.

Израиль
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