Итоги лесных пожаров: выгорели 20 тысяч дунамов, ни одного погибшего

Пожарно-спасательная служба подвела итоги массивных лесных пожаров, начавшихся в День Памяти в Иудейских горах в окрестностях Иерусалима. Непрерывная борьба с пламенем длилась 33 часа, и лишь вечером в четверг глава пожарной службы Эяль Каспи объявил, что ситуацию удалось взять под контроль, и большая часть пожарных расчетов постепенно выводятся из зоны бедствия.

Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж

Операция по тушению лесных пожаров получила название "Огненная стена" ("Хомат Эш"). В пиковый момент шла интенсивная борьба с огнем на восьми разных участках.

В операции по тушению пожаров принимали участие 1430 сотрудников пожарно-спасательной службы со всех израильских округов, 167 пожарных машин, 38 квадроциклов, 12 пожарных самолетов, включая два самолета "Шимшон", вертолет оперативного наблюдения и три вертолета пожарно-спасательной службы.

Были также задействованы восемь беспилотных летательных аппаратов и передовые системы прогнозирования, пять машин логистической поддержки "Левиафан".

Во время операции по тушению пожаров был ранен 21 пожарный, в основном, в результате отравления дымом и воздействия экстремальных температур. 18 из них, получив медицинскую помощь, вернулись к борьбе с пожарами.

Операцию по тушению пожаров поддерживали множество дополнительных сил: Командование тылом предоставило восемь водовозов, восемь пожарных машин, шесть машин инженерно-строительной техники и топливозаправщик.

В операции "Огненная стена" участвовали также 50 пожарных-резервистов Командования тылом, один из них получил травмы в ходе операции.

Еврейский национальный фонд ("Керен Кайемет ле-Исраэль", ККЛ) задействовал 12 пожарных машин и 80 сотрудников, восемь пожарных машин предоставили ВВС ЦАХАЛа, и две пожарные машины прибыли от аэропорта Бен-Гурион.

В пожарно-спасательной службе подчеркивают эффективную работу по тушению пожаров, охвативших леса в горах к западу от Иерусалима. За 30 часов выгорели 20 тысяч дунамов, однако обошлось без единой жертвы, и жители эвакуированных районов были возвращены домой менее чем через 24 часа.

По данным предварительного расследования, причиной самого крупного пожара возле шоссе 1 не был поджог. Как сообщает в четверг, 1 мая, КАН–"Хадашот", никаких признаков того, чтобы считать этот пожар следствием поджога, в настоящий момент не нашли. Этот вывод также связан и с тем, что в этом районе в прошлом неоднократно возникали пожары: речь идет о районе, где много туристов, и их халатность могла привести к таким серьезным последствиям.

Однако в ряде других районов существуют подозрения "злонамеренного использования погодных условий и распространения огня по всей стране" для осуществления преднамеренных поджогов. Хотя ранее глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщал о 18 задержанных по подозрению в поджогах, КАН эту информацию не подтверждает: на юге Иерусалима был задержан лишь один подозреваемый в поджоге, и еще один человек задержан по подозрению в подстрекательстве к поджогам.