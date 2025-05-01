ККЛ: выгорело около 13 тысяч дунамов леса, в том числе парк Канада

Еврейский национальный фонд (ККЛ) сообщает: в результате пожаров, возникших 30 апреля, выгорело около 13 тысяч дунамов леса и 7 тысяч дунамов полей.

Примерно 7 тысяч дунамов выгоревшего леса – это территория парка Канада.

Оценка ущерба не окончательная.

Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж

Тушение лесных пожаров в Иудейских горах (к западу от Иерусалима) продолжается. Задействованы противопожарная авиация эскадрильи "Эльад" и около 120 пожарных расчетов. Сегодня к тушению пожаров в Израиле подключаются самолеты, прибывающие из других стран.

Кипр направляет в Израиль вертолет Bell 412, его прибытие в Хацор ожидается около полудня. Также ожидается прибытие из Хорватии и Италии самолетов-амфибий Canadair CL-415 (вероятно, прибудет два самолета – около полудня и во второй половине дня).

МИД Израиля уведомил Францию, что помощь от этой страны не требуется. Ранее Париж намеревался послать в Израиль два самолета-амфибии Canadair CL-415. Неясно, прибудет ли пожарная авиация из Румынии и Украины – о согласовании помощи из этих стран ранее сообщали дипломатические источники.

Пожары тушили всю ночь. Судя по всему, для того, чтобы потушить все очаги возгорания, потребуется, по меньшей мере, еще один день.

К 9 утра 1 мая оставались 11 очагов лесных пожаров в Иудейских горах.

Погодные условия благоприятные: влажность в зоне пожаров повысилась до 80%, температура резко снизилась, сильного ветра нет. Однако во второй половине дня усилится западный ветер, предупреждают синоптики.

Сообщений о погибших не поступало. Была оказана медицинская помощь десяткам пострадавших, в числе которых 12 пожарных, включая комиссара пожарной службы Эяля Каспи. В основном, речь идет об отравлении дымом и легких ожогах.

К полудню 1 мая жители всех поселков, эвакуированные накануне, получили возможность вернуться в свои дома.

Причины возникновения пожара в Иудейских горах – к северу от Бейт-Шемеша – устанавливаются. К расследованию привлечены пожарная служба, полиция и общая служба безопасности (ШАБАК). В среду сообщалось о задержании нескольких подозреваемых в поджогах в разных регионах Израиля. В частности, на юге Иерусалима был задержан 50-летний житель арабской деревни Умм-Туба (к юго-востоку от Иерусалима), который пытался поджечь траву. Но пока не поступало сведений о задержании подозреваемых в поджоге в лесу Эштаоль – именно с этого очага вчера начался основной лесной пожар.

Утром 1 мая полиция Израиля сообщила, что все дороги, перекрытые накануне из-за лесных пожаров, вновь открыты для движения транспорта. При этом категорически не рекомендуется приезжать в районы, которые пострадали накануне от лесных пожаров.

Многие израильтяне сегодня, в День независимости, отправятся на природу.

По распоряжению командования пожарной службы, до полуночи 7 мая запрещено разведение костров и разжигание мангалов на природе. Запрет введен в связи с высокой вероятностью возникновения и распространения пожаров. Разжигать мангалы можно исключительно в специально отведенных для этого местах.