Израиль ждет прибытия пожарной авиации из Италии, Хорватии и Кипра, от помощи Франции отказались

В течение сегодняшнего дня, 1 мая, ожидается прибытие в Израиль противопожарной авиации из нескольких стран. Оказание помощи в тушении лесных пожаров было согласовано накануне.

Сообщается, что Кипр направляет в Израиль вертолет Bell 412, его прибытие в Хацор ожидается около полудня. Также ожидается прибытие из Хорватии и Италии самолетов-амфибий Canadair CL-415 (вероятно, прибудет два самолета – около полудня и во второй половине дня).

Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж

МИД Израиля уведомил Францию, что помощь от этой страны не требуется. Ранее Париж намеревался послать в Израиль два самолета-амфибии Canadair CL-415.

На момент публикации данного сообщения неясно, прибудет ли пожарная авиация из Румынии и Украины – о согласовании помощи из этих стран ранее сообщали дипломатические источники.