Двое раненых сирийских друзов прибыли в Израиль для получения медицинской помощи

Двое раненых граждан Сирии из друзской общины прибыли в четверг, 1 мая, на территорию Израиля и были переправлены в медицинское учреждение для получения медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

По сообщению Армии обороны Израиля, израильские военнослужащие находятся на позициях на юге Сирии для предотвращения вражеских сил в приграничные районы и в друзские населенные пункты.

ЦАХАЛ продолжает внимательно следить за ситуацией и готов к различным вариантам развития событий.