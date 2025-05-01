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Израиль

Двое раненых сирийских друзов прибыли в Израиль для получения медицинской помощи

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
Друзы
время публикации: 01 мая 2025 г., 20:05 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 20:13
Двое раненых сирийских друзов прибыли в Израиль для получения медицинской помощи
Ayal Margolin/FLASH90

Двое раненых граждан Сирии из друзской общины прибыли в четверг, 1 мая, на территорию Израиля и были переправлены в медицинское учреждение для получения медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

По сообщению Армии обороны Израиля, израильские военнослужащие находятся на позициях на юге Сирии для предотвращения вражеских сил в приграничные районы и в друзские населенные пункты.

ЦАХАЛ продолжает внимательно следить за ситуацией и готов к различным вариантам развития событий.

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