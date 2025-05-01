Авария квадроцикла в окрестностях Иерусалима: мужчина в критическом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение об аварии квадроцикла ("тракторона") в лесу Цора. В результате аварии квадроцикл скатился вниз по склону, и водитель получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте около 40 лет, неотложную помощь, после чего повезли его в больницу "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом и нестабильном состоянии.

По словам медиков, по дороге состояние пострадавшего ухудшилось, и им пришлось начать реанимацию.