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Израиль

Авария квадроцикла в окрестностях Иерусалима: мужчина в критическом состоянии

ДТП
время публикации: 01 мая 2025 г., 19:41 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 19:49
Авария квадроцикла в окрестностях Иерусалима: мужчина в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение об аварии квадроцикла ("тракторона") в лесу Цора. В результате аварии квадроцикл скатился вниз по склону, и водитель получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте около 40 лет, неотложную помощь, после чего повезли его в больницу "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом и нестабильном состоянии.

По словам медиков, по дороге состояние пострадавшего ухудшилось, и им пришлось начать реанимацию.

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