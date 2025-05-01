Смерть младенца после обыска: полицейские настаивают на своей невиновности

Сотрудники полиции, проводившие обыск в доме подозреваемого в Гиват-Зеэве, допрашиваются в отделе внутренних расследований (МАХАШ) по подозрению в причастности к смерти семимесячного младенца.

Напомним, малыш в критическом состоянии поступил в больницу "Шаарей Цедек", где вскоре скончался. Родители ребенка утверждали, что во время обыска полицейские бросали одеяла и тяжелые предметы в манеж, в котором спал младенец, вследствие чего он заодохнулся.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, полицейские называют обвинение сфабрикованным: по их словам, входя в квартиру, они видели малыша на руках одного из взрослых, и обыск, уверяют полицейские, проводился уважительным образом. "Если с младенцем случилось что-то необычное во время обыска, как может быть, что никто из присутствующих этого не заметил?" – утверждают они.

Сотрудники полиции, проводившие обыск, были допрошены в отделе по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), после чего освобождены без ограничений, помимо запрета на контакты с другими вовлеченными в инцидент лицами.

Напомним, трагедия произошла в среду вечером: полиция обыскивала дом мужчины, подозреваемого в мошенничестве. По словам родителей малыша, полицейские во время обыска бросали в манеж одеяла и тяжелые предметы, в результате малыш задохнулся и/или был травмирован. Однако участвовавшие в обыске полицейские не признают своей вины и заявляют, что обыск проводился в присутствии родителей ребенка, которые в такой ситуации должны были предупредить их о том, что малыш спит в манеже.

Также отмечается, что о тяжелом состоянии ребенка было заявлено примерно через час после обыска, родители вызвали скорую, и малыша доставили в больницу, где позже была констатирована его смерть.

Задержанного отца отпустили из-под стражи по распоряжению мирового суда, чтобы он мог находиться рядом с сыном в больнице. Мать погибшего ребенка обвиняет полицейских, которые, по ее словам, "бесчинствовали" во время обыска.