Палестинские источники сообщают об артиллерийских обстрелах в Нусейрате
время публикации: 01 ноября 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 11:18
Палестинский сайт PalInfo, контролируемый террористической организацией ХАМАС, сообщает о нанесении ЦАХАЛом артиллерийских ударов в районе Нусейрата в центральной части сектора Газы.
Издание сообщает также о точечной ликвидации в районе Шейх Радуан на северо-западе Газы, где удар по цели был нанесен с беспилотника. ЦАХАЛ на данном этапе не сообщал о такой операции.
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