Палестинские источники сообщают об артиллерийских обстрелах в Нусейрате

Палестинский сайт PalInfo, контролируемый террористической организацией ХАМАС, сообщает о нанесении ЦАХАЛом артиллерийских ударов в районе Нусейрата в центральной части сектора Газы.

Издание сообщает также о точечной ликвидации в районе Шейх Радуан на северо-западе Газы, где удар по цели был нанесен с беспилотника. ЦАХАЛ на данном этапе не сообщал о такой операции.