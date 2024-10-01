"Хизбалла" утверждает, что ЦАХАЛ еще не начал наземную операцию в Ливане

Представитель "Хизбаллы" по связям со СМИ Мухаммад Афиф в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что израильские военные еще не начали сухопутную операцию в Ливане.

Афиф назвал ложными заявления командования ЦАХАЛа о начале наземной операции на территории Ливана.

Ранее ЦАХАЛ сообщал, что силы 98-й дивизии, включая бойцов коммандос, десантников и бронетехнику 7-й бригады, действуют на территории южного Ливана. В официальном сообщении говорится о "точечных действиях", начавшихся вечером 30 сентября.