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Израиль

"Хизбалла" утверждает, что ЦАХАЛ еще не начал наземную операцию в Ливане

время публикации: 01 октября 2024 г., 13:58 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 14:03
"Хизбалла" утверждает, что ЦАХАЛ еще не начал наземную операцию в Ливане
AP Photo/Baz Ratner

Представитель "Хизбаллы" по связям со СМИ Мухаммад Афиф в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что израильские военные еще не начали сухопутную операцию в Ливане.

Афиф назвал ложными заявления командования ЦАХАЛа о начале наземной операции на территории Ливана.

Ранее ЦАХАЛ сообщал, что силы 98-й дивизии, включая бойцов коммандос, десантников и бронетехнику 7-й бригады, действуют на территории южного Ливана. В официальном сообщении говорится о "точечных действиях", начавшихся вечером 30 сентября.

Израиль
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ЦАХАЛ начал наземную операцию в Ливане