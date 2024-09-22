Предъявлены обвинения водителю министра Бен-Гвира за аварию в Рамле

Предъявлено обвинительное заключение против Моше Эйхенштейна, личного водителя министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Эйхенштейн обвиняется в неосторожном вождении автомобиля, повлекшем за собой аварию и тяжкие телесные повреждения у пострадавших.

По данным обвинительного заключения, в конце апреля Эйхенштейн находился за рулем служебного автомобиля министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Они приехали в Рамле на место ножевого теракта, и вскоре после посещения министром места теракта при выезде из города произошла авария.

В обвинительном заключении сказано, что водитель служебного автомобиля проехал на красный свет светофора и врезался в другой автомобиль. В результате этой аварии несколько человек, включая самого Итамара Бен-Гвира и его дочь, получили ранения.

В вечерних выпусках новостей на телеканалах "Кан-11" и "Мако-12" были показаны кадры с видеорегистратора, на которых запечатлено, что на перекрестке водитель Итамар Бен-Гвира проехал на красный свет. В канцелярии министра, комментируя эти кадры, заявили, что поездка министра была продиктована "оперативной необходимостью", которой объясняется проезд на красный свет.