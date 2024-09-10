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Израиль

Полиция опубликовала видео задержания девушки, бросившей горсть песка в Итамара Бен-Гвира

время публикации: 10 сентября 2024 г., 20:36 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 20:42
Полиция опубликовала видео задержания девушки, бросившей горсть песка в Итамара Бен-Гвира
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба полиции Израиля опубликовала видео с нательных камер полицейских, участвовавших в задержании Ноа Гольденберг, бросившей горсть песка в министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

В комментариях пресс-службы говорится, что в последнее время появилось немало ложных публикаций по поводу задержания 27-летней обвиняемой в нападении на выборное должностное лицо.

Пресс-служба обращает внимание на то, что на видео можно увидеть: после нападения обвиняемая забежала в воду и находилась там более 10 минут, игнорируя требования полицейских выйти и объявления спасателей через громкоговоритель.

Кроме того, на видео запечатлено, что вопреки утверждениям, что задержанная находилась в купальнике во время допроса, на видео запечатлено, что ей было позволено одеться.

В полиции утверждают, что все права девушки при задержании были соблюдены.

Отметим, что видео полиции настолько заблюрено, что крайне сложно понять, что на нем происходит.

Напомним, по данным обвинительного заключения, в пятницу 6 сентября около полудня Итамар Бен-Гвир отдыхал со своей семьей на пляже в Тель-Авиве. К нему подошла Ноа Гольденберг и бросила в него горсть песка. Сотрудники службы безопасности и полицейские, находившиеся на месте происшествия, попытались вмешаться, и в них тоже был брошен песок.

Один из сотрудников полиции преследовал подозреваемую, он попросил ее подойти к нему, но та отказалась и вошла в море – в момент инцидента женщина была в купальнике. Несмотря на многократные просьбы выйти из воды, женщина отказывалась, и лишь через продолжительное время после уговоров со стороны ее знакомого она согласилась выйти из воды.

После этого женщина была задержана для допроса, по итогам которого было принято решение оставить ее под стражей. Вначале она отрицала свою причастность к происшествию, но когда ей представили дополнительные доказательства, женщина изменила свою версию, заявив, что ее разозлило, что министр проводит время с детьми на пляже во время войны, когда у него есть дела поважнее.

В тот же вечер адвокат обвиняемой подал апелляцию на ее арест, но судья отклонил ее. В обвинительном заключении указывается, что Гольденберг была разочарована поведением министра, который нашел время на отдых со своей семьей на пляже, и поэтому она напала на него на глазах у его детей.

Пресс-служба полиции подчеркивает, что правоохранительные органы очень серьезно относятся к нападениям на выборные должностные лица вне зависимости от их политической принадлежности, и будут жестко действовать против таких правонарушений.

Израиль
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