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Израиль

Посольство США в Израиле отправило сотрудников домой поближе к бомбоубежищам

время публикации: 01 октября 2024 г., 17:31 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 17:31
Посольство США в Израиле отправило сотрудников домой поближе к бомбоубежищам
Yonatan Sindel/Flash90

По сообщению американского издания New York Times, посольство США в Израиле приказало своим сотрудникам прекратить на сегодня работу и отправиться домой, чтобы быть готовыми немедленно зайти в защищенное пространство.

Служба безопасности посольства США подняла уровень готовности до наивысшего.

Израиль
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