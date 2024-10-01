Посольство США в Израиле отправило сотрудников домой поближе к бомбоубежищам
время публикации: 01 октября 2024 г., 17:31 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 17:31
По сообщению американского издания New York Times, посольство США в Израиле приказало своим сотрудникам прекратить на сегодня работу и отправиться домой, чтобы быть готовыми немедленно зайти в защищенное пространство.
Служба безопасности посольства США подняла уровень готовности до наивысшего.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 октября 2024