Посольство США в Израиле отправило сотрудников домой поближе к бомбоубежищам

По сообщению американского издания New York Times, посольство США в Израиле приказало своим сотрудникам прекратить на сегодня работу и отправиться домой, чтобы быть готовыми немедленно зайти в защищенное пространство.

Служба безопасности посольства США подняла уровень готовности до наивысшего.