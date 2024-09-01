Местные власти ряда еврейских и арабских городов и поселков объявили, что не поддержат забастовку
время публикации: 01 сентября 2024 г., 18:41 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 18:54
Мэрии Иерусалима, Бней-Брака, Цфата, Рамлы, Эльада, Маалота объявили, что они не будут принимать участие в забастовке, о проведении которой 2 сентября объявил "Гистадрут".
Решение не участвовать в забастовке также принял комитет израильских арабских населенных пунктов.
Ранее о своем несогласии с "Гистадрутом" объявили главы окружных советов Биньямин, Самария и Гуш-Эцион, а также местные совет Кацрина.
Список городов и поселков, не поддерживающих забастовку, постоянно расширяется.
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