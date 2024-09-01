Местные власти ряда еврейских и арабских городов и поселков объявили, что не поддержат забастовку

Мэрии Иерусалима, Бней-Брака, Цфата, Рамлы, Эльада, Маалота объявили, что они не будут принимать участие в забастовке, о проведении которой 2 сентября объявил "Гистадрут".

Решение не участвовать в забастовке также принял комитет израильских арабских населенных пунктов.

Ранее о своем несогласии с "Гистадрутом" объявили главы окружных советов Биньямин, Самария и Гуш-Эцион, а также местные совет Кацрина.

Список городов и поселков, не поддерживающих забастовку, постоянно расширяется.