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Израиль

Пожарные со всей страны угрожают выйти из "Гистадрута" из-за забастовки

время публикации: 01 сентября 2024 г., 18:13 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 18:13
Пожарные со всей страны угрожают выйти из "Гистадрута" из-за забастовки
Ayal Margolin/Flash90

Сотрудники пожарной охраны со всей страны, которым с начала войны "Железные мечи" из-за непрекращающихся ракетных обстрелов приходилось тушить больше лесных пожаров, чем за предыдущие несколько лет, угрожают покинуть "Гистадрут" из-за объявления всеобщей забастовки во время военных действий.

Как сообщает "Хадашот 0404", пожарные подчеркивают, что они не будут участвовать в забастовочных санкциях, поскольку речь идет о политической забастовке.

Израиль
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