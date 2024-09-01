Пожарные со всей страны угрожают выйти из "Гистадрута" из-за забастовки

Сотрудники пожарной охраны со всей страны, которым с начала войны "Железные мечи" из-за непрекращающихся ракетных обстрелов приходилось тушить больше лесных пожаров, чем за предыдущие несколько лет, угрожают покинуть "Гистадрут" из-за объявления всеобщей забастовки во время военных действий.

Как сообщает "Хадашот 0404", пожарные подчеркивают, что они не будут участвовать в забастовочных санкциях, поскольку речь идет о политической забастовке.