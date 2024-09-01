Cемья заложника Гирша Гольдберга-Полина уведомлена о его гибели в Газе

Рано утром 1 сентября семья Гирша Гольдберга-Полина, похищенного террористами с фестиваля Nova возле Реим 7 октября 2023 года, была уведомлена об обнаружении его тела в секторе Газы, сообщает The Jerusalem Post.

Семья Гольдберг-Полин опубликовала сообщение о гибели Гирша. Близкие погибшего поблагодарили всех за поддержку в тяжелые дни.

Гирш Гольдберг-Полин был гражданином Израиля и США. Он родился в Калифорнии 10 марта 2000 года и переехал в Израиль, когда ему было семь лет. Семья Гирша живет в Иерусалиме.

В апреле ХАМАС распространил видеозапись, на которой был показан живой Гирш Гольдберг-Полин, лишившийся руки в результате взрыва гранаты, брошенной террористами.

Рэйчел Гольдберг-Полин, мать Гирша, была включена редакцией журнала Time в ТОП-100 самых влиятельных людей 2023 года.