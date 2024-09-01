Разрешено к публикации: резервист из Иерусалима пытался напасть на араба

Полиция опубликовала совместное заявление с ШАБАКом о недавнем аресте жителя Иерусалима по подозрению в том, что он стрелял из своего табельного оружия, выданного ему как резервисту, в человека, которого он встретил на улице. Преступление было совершено по националистическим мотивам.

В соответствии с разрешенной к публикации информацией, преступление было совершено в субботу вечером, 9 августа, на территории парка А-Месила в Иерусалиме. Через несколько дней, 15 августа, подозреваемый был задержан: им оказался 34-летний житель Иерусалима, находящийся в активном резерве.

По данным расследования, подозреваемый в субботу вышел из дома, взяв с собой оружие, которое было ему выдано для резервистской службы. Он отправился в парк А-Месила в поисках жертвы, человека арабского происхождения. Выбрав потенциальную жертву, подозреваемый посадил его на скамейку и начал допрашивать, прижимая оружие к его телу.

Убедившись, что это араб, подозреваемый направил на него оружие, но тот сумел отвести ствол и сбежать. Пострадавший не получил ранений, он обратился в полицию. В это время подозреваемый пошел искать следующую жертву, он обращался к прохожим с вопросом, где он может найти арабов. Так и не найдя жертву, он вернулся домой.

На допросе подозреваемый утверждал, что произвел предупредительный выстрел. Суд несколько раз продлевал срок его содержания под стражей. Несколько дней назад прокуратура предъявила обвинительную декларацию, в ближайшие дни против него будут предъявлены обвинения.