Похороны троих из шестерых убитых ХАМАСом заложников пройдут сегодня вечером

Похороны троих из шестерых похищенных и убитых ХАМАСом заложников, которые были найдены в подземном туннеле в районе Рафиаха, пройдут в воскресенье, остальных похоронят в ближайшие дни.

24-летний Ори Данино, который служил по контракту в ЦАХАЛе и был похищен террористами на фестивале Nova возле Реим 7 октября, состоятся в воскресенье, 1 сентября, на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме в 17:00.

Похороны 26-летнего Альмога Саруси, который также был похищен на фестивале Nova, пройдут в воскресенье, 1 сентября, в 17:00 на кладбище "Нахман" в Раанане.

Похороны 32-летнего Александра (Алекса) Лобанова, также похищенного на фестивале Nova, состоятся в воскресенье, 1 сентября, в 18:00 на новом кладбище в Гиват-Цион (Ашкелон).

Даты похорон 39-летней Кармель Гат из Беэри, 24-летней Эден Иерушалми из Тель-Авива и 23-летнего Гирша Гольдберга-Полина из Иерусалима будут объявлены позднее.