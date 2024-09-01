Штаб семей похищенных призывает к всеобщей забастовке, которая парализует страну

После сообщения об убийстве террористами ХАМАС шестерых израильских заложников в разных районах страны прошли стихийные демонстрации, участники которых требовали немедленного заключения сделки с террористами и освобождения похищенных. В частности, акции протеста состоялись на перекрестке Билу, в Беэр-Шеве возле больницы "Сорока", в Мицпе-Рамоне и в нескольких других местах.

Штаб семей похищенных призвал коммерческий сектор, Всеизраильскую ассоциацию профсоюзов "Гистадрут" и органы местной власти провести в понедельник, 2 сентября, всеобщую забастовку, чтобы оказать давление на правительство и премьер-министра. Штаб семей похищенных утверждает, что Биньямин Нетаниягу и члены кабинета министров бросили заложников на произвол судьбы, они обвиняют премьера в намеренном затягивании переговоров и в попытках торпедировать сделку с ХАМАСом.

Мэр Гиватаима Ран Куник объявил, что муниципалитет Гиватаима в понедельник будет бастовать в знак протеста против гибели заложников и затягивании сделки с террористами. Ожидается, что его примеру последуют руководители и других местных советов.

Бизнес-форум, объединяющий порядка 200 руководителей крупных израильских компаний, включая директоров банков и кредитных компаний, а также крупнейших производителей продуктов питания и одежды, руководителей торговых сетей и других высокопоставленных предпринимателей, проведет в воскресенье вечером совещание по вопросу возможного присоединения к забастовке.