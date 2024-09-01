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Израиль

Ганц, обращаясь к Нетаниягу: "Позвоните сейчас же семьям погибших и выслушайте их"

время публикации: 01 сентября 2024 г., 10:44 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 10:44
Ганц, обращаясь к Нетаниягу: "Позвоните сейчас же семьям погибших и выслушайте их"
Miriam Alster/FLASH90

Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил, обращаясь к Биньямину Нетаниягу: "Господин премьер-министр, сегодняшнее утро тяжелое и болезненное для всех, однако особенно оно тяжелое и болезненное для шести семей. Фархану аль-Кади вы позвонили сразу. Ноа Аргамани вы навестили в больнице. Позвоните сейчас же семьям погибших и выслушайте их. Это тот минимум, которого они заслуживают. Не тяните ни минуты".

Израиль
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