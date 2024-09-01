Поезд сбил человека, вышедшего на рельсы в районе Нешера, изменения в работе поездов
время публикации: 01 сентября 2024 г., 15:20 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 15:33
Человек, вышедший на рельсы в районе Нешера, был сбит проходящим поездом. На месте происшествия работают экстренные службы.
В результате инцидента было временно прекращено движение поездов по линии А-Эмек.
Сбой в работе поездов распространяется на станции Мигдаль а-Эмек Кфар Барух, Афула Рафаэль Эйтан и Бейт-Шеан Давид Леви. Пассажиров просят воспользоваться услугами общественного транспорта: дополнительные автобусы отправлены с автобусной станции А-Мифрац.
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