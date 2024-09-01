Нетаниягу побеседовал с близкими Александра Лобанова и извинился перед ними

Глава правительства Биньямин Нетаниягу побеседовал с близкими убитого террористами ХАМАСа заложника Александра Лобанова и извинился перед ними. Стоит отметить, что речь идет о первом за 11 месяцев войны "Железные мечи" извинении со стороны премьер-министра, которое привязывают к масштабному давлению общественности.

Канцелярия главы правительства опубликовала сообщение о том, что премьер провел беседу с родственниками убитого заложника, сообщив: "глава правительства извинился перед семьей за то, что Государство Израиль не сумело вернуть Александра и других пятерых похищенных живыми".

Нетаниягу подчеркнул, что он глубоко скорбит вместе с семьей Александра Лобанова, и просит прощения "за то, что мы не сумели вернуть Сашу живым". Ожидается, что он побеседует с близкими остальных пятерых погибших заложников в течение дня, однако две семьи сообщили, что они отказываются с ним разговаривать.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов также побеседовал с близкими Александра Лобанова (у погибшего заложника было гражданство не только Израиля, но и России). Он выразил соболезнования семье убитого заложника.

Ранее лидер "Махане Мамлахти" Бени Ганц призвал Нетаниягу связаться с семьями убитых заложников. "Господин премьер-министр, сегодняшнее утро тяжелое и болезненное для всех, однако особенно оно тяжелое и болезненное для шести семей. Фархану аль-Кади вы позвонили сразу. Ноа Аргамани вы навестили в больнице. Позвоните сейчас же семьям погибших и выслушайте их. Это тот минимум, которого они заслуживают. Не тяните ни минуты", – сказал он.