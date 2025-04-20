В ДТП погиб бывший полузащитник сборной Хорватии и "Маккаби" , участник Евро 2008

18 апреля в ДТП в Карловаце погиб известный хорватский футболист Никола Покривач, сообщают хорватские СМИ.

Полузащитнику было 39 лет.

Он выступал за клубы "Вараждин", "Динамо" (Загреб) (трехкратный чемпион Хорватии, трехкратный обладатель Кубка Хорватии), "Монако", "Зальцбург" (чемпион Австрии 2010 года), "Риека" )обладатель Кубка Хорватии 2014 года), "Шахтер" (Караганда), "Маккаби" (Петах-Тиква), "Славен" (Белупо).

В составе сборной Хорватии Никола Покривач - участник чемпионата Европы 2008 года.