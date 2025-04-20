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Израиль

"Кешет": правительство обсуждает повторный арест террористов, освобожденных в обмен на заложников

Иудея и Самария
Заложники
ХАМАС
время публикации: 20 апреля 2025 г., 20:42 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 20:42
"Кешет": правительство обсуждает повторный арест террористов, освобожденных в обмен на заложников
Abed Rahim Khatib/FLASH90

Журналист телеканала "Кешет-12" Ярон Авраам рассказал в вечернем выпуске новостей, что в Израиле рассматривается возможность повторного ареста террористов, которые были освобождены в рамках последних сделок с ХАМАСом.

По информации телеканала, на этом настаивают несколько членов кабинета министра. Речь идет о массовых задержаниях тех, кто был освобожден из израильских тюрем в обмен на заложников и вернулся в Иудею и Самарию, а также в арабские кварталы Иерусалима.

Ярон Авраам отмечает, что эта тема уже несколько раз поднималась на заседаниях кабинета министров, но каждый раз против этого предложения выступали представители системы безопасности.

Израиль
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