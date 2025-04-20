Приговор в деле "Ган Людмила": 9 месяцев общественных работ за смерть малыша

Мировой суд Хайфы приговорил Людмилу Мосткову, владелицу частного детского сада "Ган Людмила" и ее помощницу Елену Лукаш, которые были признаны виновными в причинении смерти по халатности двухлетнему Арье Бугрову, к относительно мягкому наказанию.

Судья Ахсан Халаби приговорил Мосткову к девяти месяцам общественных работ и выплате родителям погибшего малыша компенсации в размере 15 тысяч шекелей, а ее помощница Елена Лукаш приговорена к семи месяцам общественных работ и выплате компенсации в размере 10 тысяч шекелей.

Кроме того, обе обвиняемые были приговорены к условным срокам заключения в соответствии с условиями сделки с правосудием.

Напомним, трагедия в хайфском детском саду "Ган Людмила" произошла 23 ноября 2019 года. В садике, в котором за 28 детьми присматривали трое сотрудниц, двухлетний Арье запутался в шнуре от недавно установленных горизонтальных жалюзи, и задохнулся.