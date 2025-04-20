x
20 апреля 2025
|
последняя новость: 14:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 апреля 2025
|
20 апреля 2025
|
последняя новость: 14:42
20 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Приговор в деле "Ган Людмила": 9 месяцев общественных работ за смерть малыша

Суд
Хайфа
Образование
Дети
время публикации: 20 апреля 2025 г., 13:47 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 14:27
Приговор в деле "Ган Людмила": 9 месяцев общественных работ за смерть малыша
AP Photo/Jean-Francois Badias

Мировой суд Хайфы приговорил Людмилу Мосткову, владелицу частного детского сада "Ган Людмила" и ее помощницу Елену Лукаш, которые были признаны виновными в причинении смерти по халатности двухлетнему Арье Бугрову, к относительно мягкому наказанию.

Судья Ахсан Халаби приговорил Мосткову к девяти месяцам общественных работ и выплате родителям погибшего малыша компенсации в размере 15 тысяч шекелей, а ее помощница Елена Лукаш приговорена к семи месяцам общественных работ и выплате компенсации в размере 10 тысяч шекелей.

Кроме того, обе обвиняемые были приговорены к условным срокам заключения в соответствии с условиями сделки с правосудием.

Напомним, трагедия в хайфском детском саду "Ган Людмила" произошла 23 ноября 2019 года. В садике, в котором за 28 детьми присматривали трое сотрудниц, двухлетний Арье запутался в шнуре от недавно установленных горизонтальных жалюзи, и задохнулся.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 04 января 2023

Хозяйка и воспитатель "русского" детсада в Хайфе признаны виновными в смерти ребенка
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 02 августа 2023

Словакия выдала Израилю нянечку Ольгу Забирову, виновную в смерти 3-летней Тали Дашковой
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 06 декабря 2022

В Цфате трехлетнего мальчика забыли в детском саду после его закрытия
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 декабря 2021

Умерла маленькая девочка, потерявшая сознание в детском саду неделю назад