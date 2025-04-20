Ответчица по иску Адас Кляйн о клевете отказывается платить: "Я думала, это правда"

Сарит Меиров, которая является одной из ответчиц по иску о клевете в отношении государственной свидетельницы по "делу 1000" Адас Кляйн, просит снизить требуемый размер компенсации, поскольку "у нее нет таких денег". Как сообщает "Маарив", Меиров предлагает компенсировать клевету суммой в 5000 шекелей вместо требуемых по иску 82 тысяч.

Адас Кляйн подала против Сарит Меиров иск о клевете за перепост публикации из анонимного Х-аккаунта под названием "Новости альтернативной правды", в этой публикации утверждалось, что Адас Кляйн якобы мстила Саре Нетаниягу за то, что та якобы раскрыла ее работодателю и полиции информацию о якобы имевших место романтических отношениях Кляйн с водителем Йонатаном Хасоном, с которым Адас Кляйн якобы снимала деньги со счетов своего работодателя.

Адас Кляйн подала в суд на всех, кто перепубликовал это ложное утверждение. Сарит Меиров не отрицает, что она перепостила публикацию, но утверждает, что сама была "введена в заблуждение", и была уверена в правдивости изложенных в публикации данных. Она также утверждает, что человек, опубликовавший пост, живет за границей, и Адас Кляйн должна преследовать по суду именно его.

Меиров просит о мирном соглашении, утверждая, что хотела бы избежать судебного разбирательства. По ее словам, она неоднократно обращалась к Адас Кляйн в попытках убедить ту отозвать иск и отказаться от дальнейших претензий в обмен на 5000 шекелей, но безуспешно.