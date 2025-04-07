Противостояние ЦАХАЛу на юге Сирии и турецкий фактор. Риски возросли

Антиизраильские лозунги все чаще звучат на улицах сирийских городов. Риски вооруженного сопротивления ЦАХАЛу на юге Сирии резко возросли. Несмотря на это израильские военные продолжают расширять свое присутствие в соседней стране, одновременно контролируя ее воздушное пространство. На этом фоне все чаще звучат прогнозы о возможном вооруженном противостоянии Израиля и Турции и/или разделе ими зон влияния в Сирии.

Автор публикации: Марианна Беленькая.

Рост сопротивления на юге Сирии

Вооруженное формирование города Канакер, расположенного на полпути между Дамаском и буферной зоной в районе Голанских высот, пригрозило Израилю "новым 7 октября" и другими силовыми акциями в поддержку сектора Газы и сирийской провинции Дераа, в случае продолжения военных действий на "оккупированной территории". Видео соответствующего содержания, на котором видно небольшую группу людей в камуфляже, появилось в субботу в арабских соцсетях.

За редким исключением крупные региональные медиа эту информацию проигнорировали, однако прозвучавшее заявление весьма показательно. Сирийские вооруженные группировки, ранее воевавшие с режимом Башара Асада, обращают свое внимание на Израиль. При этом происходящее в Газе все чаще начинает отождествляться с тем, что происходит в Сирии.

После падения режима Башара Асада в декабре 2024 года Израиль, уже не засекречивая свои действия, начал наносить удары по Сирии, ликвидируя военные объекты и инфраструктуру, оставшиеся как от сирийской армии, так и ее союзников. Эти воздушные операции не прекращаются пятый месяц. Кроме того, ЦАХАЛ занял все стратегические точки на Голанских высотах, до этого находившиеся под контролем Дамаска, а также буферную зону, установленную после войны между двумя странами в 1973 году.

"Израильское присутствие закреплено рядом военных форпостов вблизи деревень, на вершинах холмов и в лесных массивах внутри зоны ООН, что дает Израилю контроль над территорией площадью 150 квадратных миль (около 388,5 км в квадрате и 50-мильной границей (чуть более 80 км), примыкающей к израильским поселениям на Голанских высотах и ​​севере Израиля", – пишет американское издание The Wall Street Journal в статье под заголовком "В южной Сирии Израиль – это сила, которая имеет значение". И Израиль не скрывает, что в ближайшее время не намерен уходить с занятой территории. Так

министр обороны Израэль Кац заявил, что "Израиль останется в зоне безопасности на неограниченный период", "не будет полагаться на других" для своей защиты, а также "не позволит враждебным силам обосноваться в этом районе". Однако в последние недели наземные действия израильской армии все чаще выходят за пределы буферной зоны.

В минувшую среду в результате рейда в районе между населенными пунктами Науа и Тасиль в провинции Дераа были убиты девять сирийцев, еще 23 получили ранения. Согласно версии арабских СМИ, легко вооруженные местные жители попытались предотвратить проникновение израильских военных вглубь сирийской территории (это примерно 15 км от границы буферной зоны). В то же время представитель ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на четверг "силы 474-й бригады действовали в регионе Тасиль на юге Сирии, конфискуя оружие и уничтожая инфраструктуру террористов". В официальном сообщении говорилось, что в ходе операции несколько вооруженных людей обстреляли израильских военных, которые открыли ответный огонь, уничтожив "несколько вооруженных террористов с земли и с воздуха". Это одно из первых прямых боестолкновений израильтян с сирийцами за долгие годы. Похожая история произошла неделей ранее в районе деревне Коя, вблизи сирийско-иорданской границы и примерно в 5 км от буферной зоны (также провинция Дераа). Там погибли шесть сирийцев. Версии происшествия, как и в предыдущем случае, разнятся. В заявлении пресс-службы ЦАХАЛ от 25 марта говорилось, что израильские военные "идентифицировали несколько террористов", которые открыли по ним огонь, в результате был нанесен ответный удар. В арабских СМИ преобладает версия, что местные жители просто пытались помешать израильским военным войти в деревню. При этом у многих в руках было личное оружие, а также палки. Далее звучат варианты – кто первым открыл огонь.

В Дераа все громче говорят о стремлении Израиля захватить водные ресурсы и дополнительные сельхозугодья. Так, например, сайт Enab Baladi объясняет недовольство молодежи Коя тем, что действия израильской армии заблокировали фермерам доступ к их хозяйствам. Местные корреспонденты свидетельствуют, что случаи народного сопротивления израильским военным в населенных пунктах на юге Сирии уже не редкость, но новые власти Сирии пока воздерживаются от каких-либо вооруженных действий в отношении Израиля и, по всей видимости, пока продолжат придерживаться этой стратегии.

Корреспондент Enab Baladi пообщался с жителями в Дераа, чтобы выяснить, какие варианты действий они считают возможными "перед лицом израильской агрессии". Цитируемые в статье мнения сводятся в целом к одному – действия Израиля в конечном итоге приведут к формированию народного сопротивления, если государственные структуры не вмешиваются в ситуацию. "Израиль играет с огнем", – говорят местные жители.

Впрочем, общественные инициативы по организации различных форм сопротивления уже существуют. В частности, саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что возникла достаточно широкая палитра реакций: от простого выражения солидарности и осуждения до организации конкретных действий. И очень многое все чаще связывается с происходящим в зоне палестино-израильского конфликта. Так в пятницу, сразу после похорон девятерых сирийцев в различных населенных пунктах провинций Дераа и эс-Суэйда, а также в пригородах Дамаска и самой столице, прошли демонстрации, осуждающие израильские атаки. Где-то лозунги касались только сирийских событий, а где-то шла речь и о поддержке палестинцев в Газе. И такие митинги в Сирии уже не редкость.

Кроме того, звучат призывы к самомобилизации, объединенные термином "Фазаа" (поддержка). В частности, аналогично называются кампании по организации помощи палестинским фермерам во время сбора оливок, когда нередки случаи столкновений с поселенцами. Теперь эта практика распространяется на Сирию и уже работает. После столкновений, имевших место на прошлой неделе, в Дераа прибыла группа поддержки от племени Акидат из восточной Сирии. "Это первый вооруженный народный ответ на призыв "Фазаа" отразить израильские атаки, поскольку прежний режим (Асада) запрещал любые вооруженные народные движения на границе с Израилем", – пишет "Аш-Шарк аль-Аусат". Журналисты издания подчеркивают, что "израильские атаки и продолжающаяся интервенция на юге Сирии еще больше осложняют ситуацию и препятствуют процессу достижения стабильности, к которой стремятся сирийцы для построения нового государства после падения режима".

Внутренние проблемы и израильский интерес

Публикация в "Аш-Шарк аль-Аусат" в целом отражает общие арабские настроения. Израильские действия однозначно воспринимаются как попытка раскола Сирии и намеренный подрыв авторитета новой власти в Дамаске по главе с назначенным президентом Ахмадом аш-Шараа. Он получил карт-бланш от основных арабских игроков и рассматривается ими как человек, который может добиться стабилизации ситуации в Сирии. Впрочем, положение аш-Шараа спустя четыре месяца после свержения Асада все еще неустойчиво. В стране достаточно недовольных новой властью, в том числе среди меньшинств – курдов и друзов, не говоря уже об алавитах, выходцем из общины которых был Башар Асад – за что они теперь и расплачиваются, первыми попадая под чистки и акции возмездия.

Курды подписали с новыми властями договор об интеграции их вооруженных сил в местную армию, однако вопрос, как и когда это будет реализовано. Кроме того, курдские политические структуры недовольны конституционной декларацией, разработанной людьми аш-Шараа в качестве временного основного закона страны. Не нравится конституционная декларация и друзам. Со стороны различных сирийских меньшинств звучат опасения, что аш-Шараа, возглавлявший до падения режима Башара Асада террористическую группировку "Хайят Тахрир аш-Шам", будет продвигать авторитарный путь управления, при этом опираясь на религиозные (исламские) модели управления государством. Очень много споров касается и взаимоотношения регионов с Дамасков и интеграции местных вооруженных группировок в сирийскую армию. Тут нет единого мнения, в том числе среди той или иной общины. То и дело возникают голоса, настаивающие на праве самоопределения. Однако пока в целом доминирует настрой на сохранение единства Сирии. В том числе и среди друзов, хотя их уже начали считать "пятой колонной" из-за связей с Израилем.

Напомним, что Израиль обещал друзам защиту и грозил Дамаску самыми разными карами в случае, если представители этой общины пострадают. Неоднозначно восприняли в Сирии и посещение местными друзами святынь на израильской территории, организованное в середине марта. Это был первый подобный визит с 1973 года. Подчеркивалось, что он носит социальный и религиозный характер и не имеет политической подоплеки. Однако в это мало кто поверил, учитывая попытки Израиля закрепиться на юге Сирии и сблизиться с сирийской друзской общиной и другими группами населения. В частности, израильские военные раздавали продуктовые наборы в деревнях, которые оказались в зоне их контроля. Кто-то гордо отказывался, кто-то брал.

По наблюдениям присутствующих в регионе журналистов, сирийцы разочарованы реакцией Израиля на их новое правительство в Дамаске, по крайней мере, это то, что озвучивается вслух. Хотя, безусловно в Сирии есть и те, кто рассчитывают на израильскую помощь в случае проблем с центральными властями. Однако пока главное желание сирийцев – спокойная жизнь, действия Израиля воспринимаются как потенциальная угроза для достижения этой цели. При этом на юге Сирии в целом были позитивные настроения в отношении Израиля – многие запомнили его помощь сирийской оппозиции в 2018 году, в том числе прием на лечение как обычных граждан, так и боевиков. Никто не ожидал жесткой прессинга в отношении новых властей в Дамаске, тем более аш-Шараа сразу после прихода к власти декларировал, что у него хватает внутренних проблем и он не собирается воевать с Израилем. Но израильские власти оценили ситуацию иначе.

Турецкий фактор

После падения режима Асада и ухода из Сирии проиранских сил у израильских силовых структур возникли опасения, что Турция воспользуется возникшим вакуумом власти, чтобы создать угрозу для Израиля. "Непосредственным источником этих опасений были тесные отношения между суннитскими джихадистскими повстанческими организациями и Турцией, которая поддерживала их логистически и политически во время гражданской войны в Сирии, даже после того, как конфликт, казалось, утих", – подчеркивает Рон Бен-Ишай в статье на Ynet. По его словам, Армия обороны Израиля не стала рисковать и расположилась в буферной зоне, чтобы предотвратить сценарий, при котором суннитские джихадистские боевики окажутся всего в нескольких километрах от израильских поселений на Голанских высотах. Одновременно ВВС нанесли удар по военной инфраструктуре Сирии, чтобы запасы оружия не попали в руки боевиков – как проасадовских, так и наоборот. Это были первые шаги Израиля, но по мере того, как Турция все активнее выражала намерение расширить свое присутствие в Сирии, израильские военные также стали заходить все глубже на территорию этой страны. По словам Бен-Ишая, намерение Турции разместить системы ПВО и радары в центральных сирийских аэропортах представляет прямую угрозу свободе действий Израиля в Сирии. Это жизненно важно не только для противодействия прямым угрозам со стороны Сирии, но и для поддержания маршрутов полетов как внутри ближневосточного региона, так и за его пределами. Т"урецкое военное присутствие на юге и востоке Сирии, включая сирийские Голаны, также может создать ситуацию, когда под защитой турецких сил джихадисты, ставшие "силами безопасности" аш-Шараа, двинутся дальше на юг, быстро создавая сценарий, аналогичный тому, что был на юге Израиля или на ливанской границе до 7 октября, где враждебная террористическая армия находится в пределах досягаемости израильских поселений на Голанских высотах и ​​на севере Израиля", – пишет Бен-Ишай. И все это на фоне и без того непростых отношений между Анкарой и Иерусалимом, в том числе из-за поддержки турецкими властями ХАМАСа.

В последнее время в регионе активно обсуждают возможность прямого военного противостояния Израиля и Турции в Сирии. Опасения возросли на фоне последовавших на прошлой неделе израильских ударов по сирийским военным аэродромам, которые, как утверждают арабские источники, Турция рассматривала в качестве своих потенциальных военных баз. Атака стала однозначным сигналом Анкаре. После этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил: "Мы не хотим видеть никакой конфронтации с Израилем в Сирии. Сирийцы должны самостоятельно решать вопросы безопасности своей страны". Однако вряд ли в истории потрачена точка, а тема потенциального военного противостояния между странами, а также усилий Турций по расширению своего военного влияния в Сирии и регионе в целом закрыта.

В то же время Бен-Ишай считает, что, "Израиль предлагает Турции раздел Сирии на зоны влияния под эгидой США на востоке, России вдоль западного побережья, Турции на севере, Израиля на юге и востоке и временного сирийского режима в остальных районах – по крайней мере, до тех пор, пока в Сирии не будет установлено стабильное избранное правительство, что может занять еще много лет".

Однако здесь нужно учитывать сразу несколько факторов. Никто не знает как долго аш-Шараа удержится у власти и сможет ли стабилизировать ситуацию в стране. Турецкое присутствие в Сирии – по крайней мере в ряде регионов опирается на пока еще лояльное Анкаре население, а главное вооруженные группировки, у Израиля группа поддержки минимальна, и он все больше и больше настраивает против себя сирийцев на юге. Кроме того, о недовольстве турецким присутствием традиционно пока громко говорится в основном курдами и алавитами, тогда как о "пагубной роли" Израиля в Сирии активно пишут все мировые СМИ. Тем более новостные поводы есть практически каждый день.

И еще один непонятный фактор – позиция США. Пока в Вашингтоне не определились со стратегией в отношении новых сирийских властей и закрывают глаза на действия Израиля в Сирии. Какой будет расклад дальше неизвестно. Плюс отдельный трек – это отношения США и Россией и Израиля с Россией. Из этого могут родиться самые разные договоренности по Сирии. И, разумеется, есть фактор Ирана, который будет пытаться если не вернуться в Сирию, то сделать ситуацию там неприятной как для Израиля, так и для Турции, и также фактор арабских стран. Причем там нет единой позиции касательно роли Анкары, учитывая близкие связи с ней Дохи и настороженности Эр-Рияда и Абу-Даби. Но зато есть общее неприятие в иранского влияния в Сирии и единогласное осуждение атак Израиля.

Сам аш-Шараа пытается лавировать между региональными игроками и очевидно не собирается полностью опираться только на Анкару. В этой связи весьма показательно, что на следующей неделе он собирается одновременно посетить и ОАЭ, и Турцию.