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Ближний Восток

"Аль-Хадат": Израиль и Турция продолжают контакты, чтобы избежать конфронтации в Сирии

Турция
Сирия
Израиль
время публикации: 16 апреля 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 11:53
"Аль-Хадат": Израиль и Турция продолжают контакты, чтобы избежать конфронтации в Сирии
AP Photo/Matias Delacroix

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" цитирует израильский источник в сфере безопасности, который рассказал, что контакты между Турцией и Израилем, призванные предотвратить столкновения в Сирии, продолжаются.

По их словам, крайне важно укрепить механизм, задача которого – помочь избежать трения, нежелательного для обеих сторон. В то же время отмечается, что на прошедших в Азербайджане переговорах соглашения достичь не удалось. Однако турки сообщили, что не стремятся к конфронтации.

Контакты продолжаются, несмотря на воинственные заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Израиль в подрыве внутренней стабильности Сирии. По его словам, для дестабилизации ситуации Израиль использует национальные и религиозные меньшинства.

Продолжаются они и несмотря на израильские удары по объектам военной инфраструктуры Сирии, цель которых – сделать эти объекты непригодными для турецкой армии. В Израиле также опасаются, что развертывание в Сирии турецких ПВО ограничит свободу действий ВВС ЦАХАЛа.

Ближний Восток
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