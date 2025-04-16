"Аль-Хадат": Израиль и Турция продолжают контакты, чтобы избежать конфронтации в Сирии

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" цитирует израильский источник в сфере безопасности, который рассказал, что контакты между Турцией и Израилем, призванные предотвратить столкновения в Сирии, продолжаются.

По их словам, крайне важно укрепить механизм, задача которого – помочь избежать трения, нежелательного для обеих сторон. В то же время отмечается, что на прошедших в Азербайджане переговорах соглашения достичь не удалось. Однако турки сообщили, что не стремятся к конфронтации.

Контакты продолжаются, несмотря на воинственные заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Израиль в подрыве внутренней стабильности Сирии. По его словам, для дестабилизации ситуации Израиль использует национальные и религиозные меньшинства.

Продолжаются они и несмотря на израильские удары по объектам военной инфраструктуры Сирии, цель которых – сделать эти объекты непригодными для турецкой армии. В Израиле также опасаются, что развертывание в Сирии турецких ПВО ограничит свободу действий ВВС ЦАХАЛа.