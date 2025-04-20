Авера Менгисту понемногу рассказывает о десятилетии плена: он очень травмирован

Родственник бывшего заложника Аверы Менгисту, который провел в плену ХАМАСа более десяти лет и был освобожден в рамках последней сделки по освобождению заложников, рассказал о том, что Авера понемногу рассказывает о пережитом за эти годы.

Авраам Авера Менгисту страдает психическим расстройством, он ушел в Газу в 2014 году. О плене он почти не говорит, и часто останавливается на полуслове. Как рассказал в интервью "Маариву" его родственник Гиль Элиас, Менгисту рассказал, что его постоянно перемещали между различными семьями, так что удерживали его в плену десятилетие "непричастные к террору" жители сектора Газы.

И почти в каждом из домов, где его держали, был выход в туннели. Какое-то время Авраам Авера Менгисту проводил в доме под конвоем, затем его спускали в туннель, оставляя с одним охранником, и если он хотел в туалет, он должен был просить об этом. Говорит Менгисту довольно мало, и подробности объяснить ему сложно.

Но он хорошо помнит день, когда он вошел в сектор Газы – по его словам, его окликнул солдат, спросив, куда он направляется, и Авера Менгисту ответил, что просто "идет мимо", и его пропустили. Второй день, который он хорошо запомнил – это день его освобождения.