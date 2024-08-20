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Израиль

Жителям Кацрина рекомендовано находиться рядом с бомбоубежищами

время публикации: 20 августа 2024 г., 18:58 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 18:58
Жителям Кацрина рекомендовано находиться рядом с бомбоубежищами
David Cohen/Flash90

Местный совет Кацрина разослал сообщение местным жителям с рекомендацией находиться рядом с бомбоубежищами.

Также рекомендуется избегать скопления людей, минимизировать перемещения в пределах населенного пункта, не проводить массовые мероприятия

Эти рекомендации были выпущены после того, как в течение дня из Ливана в сторону израильского севера были запущены не менее 75 ракет.

Израиль
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