Жителям Кацрина рекомендовано находиться рядом с бомбоубежищами
время публикации: 20 августа 2024 г., 18:58 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 18:58
Местный совет Кацрина разослал сообщение местным жителям с рекомендацией находиться рядом с бомбоубежищами.
Также рекомендуется избегать скопления людей, минимизировать перемещения в пределах населенного пункта, не проводить массовые мероприятия
Эти рекомендации были выпущены после того, как в течение дня из Ливана в сторону израильского севера были запущены не менее 75 ракет.
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