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Израиль

Демонстранты написали на шоссе в Тель-Авиве имена похищенных

время публикации: 20 августа 2024 г., 22:48 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 22:48
Демонстранты написали на шоссе в Тель-Авиве имена похищенных
Tomer Neuberg/Flash90

Около тысячи человек приняли участие в митинге возле военной базы "Кирия" в Тель-Авиве, протестуя против тактики, избранной главой правительства Биньямином Нетаниягу на переговорах. Митингующие обвинили правительство в торпедировании сделки с ХАМАСом по возвращению похищенных.

Участники этой акции протеста держали портреты шестерых израильтян, которые были похищены террористами 7 октября живыми и тела которых были возвращены сегодня из сектора Газы в ходе военной операции.

В течение часа демонстранты перекрывали дорогу на улице Менахем Бегин. На проезжей части белой краской они написали имена похищенных, остающихся в плену ХАМАСа. "109 все еще страдают и умирают, сделка вернет жизнь Израилю", – написали они на шоссе.

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