Демонстранты написали на шоссе в Тель-Авиве имена похищенных

Около тысячи человек приняли участие в митинге возле военной базы "Кирия" в Тель-Авиве, протестуя против тактики, избранной главой правительства Биньямином Нетаниягу на переговорах. Митингующие обвинили правительство в торпедировании сделки с ХАМАСом по возвращению похищенных.

Участники этой акции протеста держали портреты шестерых израильтян, которые были похищены террористами 7 октября живыми и тела которых были возвращены сегодня из сектора Газы в ходе военной операции.

В течение часа демонстранты перекрывали дорогу на улице Менахем Бегин. На проезжей части белой краской они написали имена похищенных, остающихся в плену ХАМАСа. "109 все еще страдают и умирают, сделка вернет жизнь Израилю", – написали они на шоссе.