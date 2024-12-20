Музыкант Элиэзер Боцер погиб в ДТП по дороге с резервистской службы

Автор и исполнитель Элиэзер Боцер из Цфата погиб в результате дорожно-транспортного происшествия по дороге домой с резервистской службы. Ему было 43 года.

Элиэзер Боцер оставил после себя жену, восьмерых детей и двоих внуков. Его похороны состоялись в пятницу, 20 декабря, в 12:00 на военном кладбище Цфата.

Элиэзер Боцер родился в семье репатриантов из США Аарона и Мирьям Боцер, семья вела религиозный образ жизни. В 13-летнем возрасте он отошел от религии, однако в 17 лет вернулся к религиозному образу жизни.

Служил в разведывательном подразделении "Саерет Нахаль", после демобилизации регулярно проходил резервистскую службу.

Элиэзер Боцер выступал под сценическим именем "Боцер", он выпустил четыре альбома, и в эти дни готовился к выходу его пятый альбом.