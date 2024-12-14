Музыкант Гилад Виталь Шимон погиб в возрасте 54 лет, разбившись на мотоцикле

Музыкант и автор песен Гилад Виталь Шимон, участник группы "Шотей а-Невуа", погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе 653 возле Гиват-Ады: он разбился на мотоцикле. Музыканту было 54 года.

Он оставил после себя жену и сына. Время похорон пока не объявлено.

После распада группы "Шотей а-Невуа" в 2007 году Гилад Виталь выступал в составах "Пшутей а-Ам" и "Шимон ве-Леви".