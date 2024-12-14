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Израиль

Музыкант Гилад Виталь Шимон погиб в возрасте 54 лет, разбившись на мотоцикле

Израильское Искусство
ДТП
Погибшие
время публикации: 14 декабря 2024 г., 11:00 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 11:06
Музыкант Гилад Виталь Шимон погиб в возрасте 54 лет, разбившись на мотоцикле
Nati Shohat/Flash90

Музыкант и автор песен Гилад Виталь Шимон, участник группы "Шотей а-Невуа", погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе 653 возле Гиват-Ады: он разбился на мотоцикле. Музыканту было 54 года.

Он оставил после себя жену и сына. Время похорон пока не объявлено.

После распада группы "Шотей а-Невуа" в 2007 году Гилад Виталь выступал в составах "Пшутей а-Ам" и "Шимон ве-Леви".

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