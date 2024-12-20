Опрос "Mаарива": "Ликуд" теряет позиции, "Ционут Датит" не проходит барьер

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 24 мандата, на один меньше, чем неделю назад.

"Махане Мамлахти" набирает 20 мандатов (+1), "Еш Атид" – 15 мандатов (+1), НДИ – 14, "Демократим" – 12 (-1), ШАС – 9 (-1), "Оцма Йегудит" – 9 (+1), "Яадут а-Тора" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 6 (+1), РААМ – 4 (-1).

"Ционут Датит" не проходит электоральный барьер.

Коалиционные партии набирают только 49 мандатов.

Если бы в выборах участвовала виртуальная на данный момент право-либеральная партия во главе с Нафтали Беннетом, она набрала бы 25 мандатов, однако только пять из них – за счет голосов коалиции.