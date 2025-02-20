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Израиль

Задержан подозреваемый в нападении на женщину с топором в Старом городе Иерусалима

Полиция
время публикации: 20 февраля 2025 г., 20:45 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 20:50
Задержан подозреваемый в нападении на женщину с топором в Старом городе Иерусалима
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Иерусалимского округа совместно с полицейскими Северного округа задержали подозреваемого в покушении на убийство женщины в Старом городе в Иерусалиме, совершенном в среду вечером.

Напомним, подозреваемый, вооруженный топором, проник в квартиру пострадавшей в Старом городе Иерусалима, набросился на находившуюся там женщину и ударил ее топором по голове. После этого он скрылся с места происшествия, какое-то время бежал пешком по переулкам Старого города, а затем сел в такси.

Полицейские сумели установить личность подозреваемого и отследить его: он сбежал на север Израиля, и был задержан сотрудниками полиции Тверии. Он был доставлен в Иерусалим в отделение полиции района Давид, которое ведет расследование обстоятельств нападения.

Ранее в СМИ сообщали, что мотивом нападения, по всей видимости, была ненависть на почве религиозной принадлежности: преступник, выбегая из дома жертвы, кричал: "Она христианка". Однако по словам сына пострадавшей, речь идет о религиозной еврейке. Женщина находится в больнице "Шаарей Цедек", она получила травмы средней степени тяжести.

Израиль
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