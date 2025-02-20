Доктор Хен Кугель: "Процесс идентификации тел заложников продолжается"

Глава Национального центра судебной медицины Абу-Кабир доктор Хен Кугель выступил в четверг, 20 февраля, с официальным заявлением по случаю возвращения в Израиль тел четырех заложников, похищенных террористами из сектора Газы в "черную субботу" 7 октября 2023 года.

Он заявил, что в Израиль были возвращены тела четверых заложников после 503 дней плена. Хен Кугель подтвердил, что в ходе процедуры идентификации было подтверждено, что одно из полученных Израилем тел принадлежит Одеду Лифшицу, который в возрасте 83 лет был похищен террористами и убит ими более года назад. Кугель выразил соболезнования близким погибшего и призвал соблюдать право его семьи на конфиденциальность частной жизни.

По словам доктора Хена Кугеля, Центр продолжает процесс идентификации остальных трех тел. Специалисты центра сделают все возможное, чтобы представить достоверные ответы как можно скорее и с максимальной этичностью и уважением к трагедии их близких.

Накануне вечером Израиль получил список имен заложников, останки которых должны были передать террористы. Это Шири Бибас , в возрасте 33 лет похищенная 7 октября 2023 года из своего дома в кибуце Нир-Оз и двое ее маленьких сыновей – Кфир Бибас, которому на момент похищения было девять месяцев и Ариэль Бибас, похищенный в возрасте пяти лет. Четвертый погибший в плену – это Одед Лифшиц, который был похищен в возрасте 83 лет также из кибуца Нир-Оз.

Палестинская террористическая организация "Исламский джихад" сообщила, что именно ее боевики удерживали Шири Бибас и двоих ее малышей, и именно они прятали их тела. После того, как было официально объявлено об идентификации тела Одеда Лифшица, канцелярия главы правительства сообщила, что Лифшиц был убит в плену также боевиками "Исламского джихада".