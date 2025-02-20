ЦАХАЛ проводит учения на севере Газы

ЦАХАЛ уведомляет, что утром 20 февраля на севере сектора Газы будут проходить армейские учения. В зоне проведения учений будет наблюдаться высокая концентрация сил ЦАХАЛа.

Подчеркивается, что у граждан нет оснований для беспокойства.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает: нет никаких особых указаний и ограничений для гражданского населения в связи с проведением учений.

Военные подчеркивают, что проведение учений не связано с угрозами или оперативной обстановкой в этом районе.