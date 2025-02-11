На границе с Газой военные по ошибке ранили солдата с ПТСР, приняв его за террориста

На прошлой неделе на границе с сектором Газы произошло ЧП: израильскими военнослужащими был ранен солдат с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

По информации сайта Ynet, инцидент произошел в темное время суток. Наблюдательницы ЦАХАЛа заметили возле пограничного забора мужчину лежавшего на земле и кричавшего: "Алах ахбар!". Военнослужащие, отправленные к месту нахождения предположительного террориста, его "нейтрализовали". С легким ранением в ноги "террорист" был доставлен в больницу, где выяснилось, что это военнослужащий ЦАХАЛа, страдающий от ПТСР.

По данным Ynet, раненый находится в больнице под наблюдением врачей.