На границе с Газой военные по ошибке ранили солдата с ПТСР, приняв его за террориста
время публикации: 11 февраля 2025 г., 20:40 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 21:13
На прошлой неделе на границе с сектором Газы произошло ЧП: израильскими военнослужащими был ранен солдат с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).
По информации сайта Ynet, инцидент произошел в темное время суток. Наблюдательницы ЦАХАЛа заметили возле пограничного забора мужчину лежавшего на земле и кричавшего: "Алах ахбар!". Военнослужащие, отправленные к месту нахождения предположительного террориста, его "нейтрализовали". С легким ранением в ноги "террорист" был доставлен в больницу, где выяснилось, что это военнослужащий ЦАХАЛа, страдающий от ПТСР.
По данным Ynet, раненый находится в больнице под наблюдением врачей.
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